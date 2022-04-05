Nisa bebek yoğun bakımda onu terk eden anne gözaltında

PENDİK, İSTANBUL (DHA) - ACİL Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilirken, bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin bebeği bırakmasının ardından fuhuş yaptığı iddia edildi. Savcılığın talimatı üzerine polis şüpheli anneyi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına aldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı / Güncel