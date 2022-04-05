Son dakika! NİSA BEBEĞİN ÖLÜMÜNE 'İHMAL' İNCELEMESİ

PENDİK'te boş bir araziye terk edilen Nisa Mihriban'ın ölümüyle ilgili yurt görevlilerinin ihmali olduğu iddiasıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

ACİL TIP TEKNİSYENİ AMBULANSTA EMZİRDİ

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin bu sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel