Nisa bebeği sokağa terk eden anne hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te 3 aylık 'Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkeme, davanın ilk celsenin 28 Nisan tarihinde görülmesini kararlaştırdı.

Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş halde bulunan 3 aylık bebeğe sütannelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz (29), bebeğe 'Nisa Mihriban' adını koymuştu. Bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, 5 Nisan'da gözaltına alınan anne Ebru S. (20) 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne Ebru S.'nin "Terk" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tensip zaptı hazırlayan mahkeme, 28 Nisan tarihine duruşma günü verdi. Sanık Ebru S.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na müzekkere yazılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, davaya katılma talebinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebini kabul etti.

(İHA)

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