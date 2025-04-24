NIO, Firefly Markasıyla 16 Yeni Ülkede Büyümeyi Hedefliyor

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi NIO, bu yıl Firefly markasını beş kıtadaki 16 yeni ülkede piyasaya sunarak hızla büyüyen kompakt otomobil pazarındaki küresel varlığını artırmayı hedefliyor.

NIO'nun kurucusu William Li çarşamba günü 2025 Shanghai Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, kentsel mobiliteye yönelik premium akıllı elektrikli araçlar sunan Firefly markasının, Hollanda, Norveç ve Kosta Rika gibi pazarlara girerken yerel ortaklarla esnek bir hibrit satış modeli benimseyeceğini söyledi.

Li, "NIO'nun standartlarını korurken yerel ortaklarımızın mevcut bayilik ve hizmet ağlarından yararlanacağız" dedi.

2024 küresel kompakt otomobil satışlarının 15 milyon adedi aştığı tahmin ediliyor. Bu pazarın 5 milyonu Avrupa'da, 1,8 milyonu Çin'de ve 1,8 milyonu Güney Amerika'da gerçekleşti. NIO, Firefly markasıyla güvenlik, akıllı özellikler ve alan verimliliğini öne çıkararak bu pazardaki büyüyen talebe yanıt vermeyi planlıyor.

Şirket, Firefly'ın diğer NIO markalarının satışlarını destekleyecek önemli bir büyüme faktörü ve potansiyeli olmasını bekliyor.