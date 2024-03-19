NIO, Biatorbagy'de Avrupa'daki İlk Üretim Tesisi Açtı
Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, Biatorbagy kentindeki NIO Power Avrupa Tesisi'ni açtı. Tesisi, denizaşırı üretim için kullanacak.
BIATORBAGY, 19 Mart (Xinhua) -- Macaristan'ın Biatorbagy kentinde yaklaşık 10.000 metrekarelik bir alana yayılan NIO Power Avrupa Tesisi, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun ilk denizaşırı üretim tesisi olarak hizmet veriyor.
Macaristan'ın Biatorbagy kentinde bulunan NIO Power Avrupa Tesisi'nden bir görünüm, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Zhang Fan/Xinhua)