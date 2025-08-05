NIO, Avrupa'da 10. Yılını Kutladı: Elektrikli Araçlarla Mobiliteye Yön Veriyor

MÜNİH, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi NIO pazartesi günü, Avrupa'da faaliyette bulunmaya başlamasının 10. yıldönümünü kutladı. Bu süre içinde Avrupa mobilite sektöründeki varlığını güçlendiren şirket, teknolojik ilerleme, altyapı gelişimi ve stratejik bölgesel ortaklıklarıyla ön plana çıktı.

Avrupa genel merkezini ve küresel tasarım merkezini Almanya'nın Münih bölgesinde kuran şirket, an itibarıyla Avrupa genelinde 60 batarya değiştirme istasyonu işletiyor.

Avrupa'da "NIO House" adıyla galeri, dinlenme salonu ve müşteri hizmetlerinin bir arada sunulduğu 20 adet marka deneyim mağazası işleten şirketin, tüm dünyada yaklaşık 3.500 tam otomatik batarya değiştirme istasyonu bulunuyor.

Şirketin yenilikçiliği ve bölgedeki uzun vadeli yatırımlarından övgüyle bahseden Bavyera Eyaleti Başbakan Yardımcısı Hubert Aiwanger, "Yüksek kaliteli ürünler sunan ve yerel değer yaratan şirketleri burada görmekten memnuniyet duyuyoruz. En iyi sonuçlar, adil rekabetten gelir" ifadelerini kullandı.

Aiwanger, Almanya'nın reform, inovasyon ve işbirliği ile sektörel rekabet gücünü artırmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Münih Ekonomik Kalkınma Departmanı Başkanı Kurt Kapp ise NIO'yu bölgede faaliyet gösteren Çinli şirketler arasında öncü olarak nitelendirdi. Kapp, "NIO başından beri Çin ve Avrupa şirket kültürlerinin nasıl başarılı şekilde entegre olabileceğine en güzel örneği teşkil etti" dedi.

NIO'nun Avrupa yolculuğu, 2015 yılında Münih'te Global Tasarım Merkezi'nin açılmasıyla başladı. Araç satışı, kullanıcı desteği ve batarya değiştirme altyapısı da dahil olmak üzere tam ölçekli piyasa faaliyetleri 2021 yılında Norveç'te başlayarak Almanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç'e yayıldı.

NIO Avrupa'nın Başkan Yardımcısı Zhang Hui, NIO'nun Almanya'daki üssünün küresel inovasyon faaliyetlerinin merkezi olmaya devam ettiğini belirterek, şirketin bölgeye olan bağlılığını teyit etti.