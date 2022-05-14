Nintendo Switch tarihe geçti: PlayStation satışlarını solladı! - Haberler

Oyun konsolu dünyasının üç büyük modeli Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve Nintendo Switch arasındaki rekabet çok hararetli bir seviyeye geldi. Mart ayında gelir konusunda Xbox Series X/S tüm konsolları geride bırakırken, Nintendo Switch ise satış konusunda PS4'ü solladı.

NPD Group'un son raporuna göre Mart ayında Xbox Series X/S, kazanç konusunda birinci sıraya yerleşti. Nisan'da birincilik koltuğunu geri alan PlayStation 5, stok sorunlarını geride bırakmış gibi görünüyor. Nintendo Switch ise PlayStation 4'ün ömür boyu satışlarını solladı.

Sony açıkladı: İşte en çok indirilen PlayStation oyunları!

Nintendo Switch ömür boyu satışı PlayStation 4'ü geçti

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nintendo Switch furyası tüm hızıyla devam ediyor. Switch'in en büyük rakibi olarak görülen PS4, son raporlara göre geride kaldı. Endüstriyi takip eden NPD Group'a göre, Switch'in toplam satış rakamı PlayStation 4'ü geçti.

Bu, Nintendo'nun taşınabilir el konsolunun tarihte bir ilke imza attığını gösteriyor. Tüm zamanların en çok satan konsollarından birkaçı olmayı başaran Nintendo Switch; ABD tarihinde en çok satan 4. konsol (PS2, Xbox 360 ve Wii) ve dünyada ise en çok satan 6. video oyun donanımı olmuş durumda.

Switch satışları, son zamanlarda görmeye alıştığımız şekilde, Nisan ayında da birim olarak birinci sırada yer aldı. Hemen arkasında ise Xbox Series X/S boy gösterirken, PlayStation 5 arzı ise daha kısıtlı oldu. Ancak Nisan ayında gelir konusunda en fazla pay PlayStation 5'e aitti.

"PlayStation 5, Nisan ayında donanım dolar satışlarında öncülük etti ve Xbox Series ve Nintendo Switch tarafından yakından takip edildi. Xbox Series, bugüne kadar herhangi bir platformda en yüksek donanım gelirini elde etti, onu PlayStation 5 ve Nintendo Switch izledi."

Oyun tarafındaki satışlarda ise Elden Ring nihayet zirveden indirilmiş durumda. Nisan ayındaki satışlara göre Lego Star Wars: The Skywalker Saga birinci sırada, Elden Ring ise ikinci sırada boy gösterdi. Ancak Elden Ring, şu anda 2022'nin en çok satan oyunu konumunda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Güncel