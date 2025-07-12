Nimri Köyü'nde Muharrem Ayı Aşure Etkinliği
Keban ilçesinin Nimri köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla muhtarlık tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde köy halkına aşure ikram edildi. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür edildi.
Keban ilçesinin Nimri köyünde Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.
Nimri köyü muhtarlığı tarafından organize edilen etkinlikte köy okulunun bahçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Nimri köyü muhtarı Bülent Güngör, Muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinlikte emeği bulunan herkese teşekkür etti.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel