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Nimet Saral'ın Çocukluk Hayali Gerçek Oldu: Bir Günlüğüne İtfaiyeci Oldu

Nimet Saral'ın Çocukluk Hayali Gerçek Oldu: Bir Günlüğüne İtfaiyeci Oldu
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Samsun'un Atakum ilçesinde huzurevinde kalan 67 yaşındaki Nimet Saral, çocukluk hayalini gerçekleştirerek bir günlüğüne itfaiyeci oldu. İtfaiye ekipleri tarafından huzurevinden alınan Saral, itfaiyecilik mesleğini deneyimleme fırsatı buldu.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 yıldır huzurevinde kalan Nimet Saral'ın (67) çocukluk hayali gerçek oldu. Ekipler tarafından huzurevinden alınıp, İtfaiye Daire Başkanlığı'na götürülen Saral, bir günlüğüne itfaiyeci oldu.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Nimet Saral, diğer sakinlere çocukluğundan beri itfaiyeci olacağını söyledi. Bunu öğrenen merkezdeki görevliler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile iletişime geçti. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, Saral'ı kaldığı huzurevinden alıp, İtfaiye Daire Başkanlığı'na götürdü. Nimet Saral, tam donanımlı itfaiye kıyafeti giyip, kask taktı. Mesleğin zorluklarını ve önemini daha yakından deneyimlemesi için Saral'a uygulamalı eğitim verildi. Önce itfaiye araçları ve ekipmanları tanıtıldı. Ardından bir yangın söndürme simülasyonu yapıldı. Bu simülasyon sayesinde Saral, itfaiyeciliğin ne kadar titizlik ve cesaret gerektiren bir meslek olduğunu deneyimleme fırsatı buldu.

Düzenlenen bu özel etkinliğin kendisi için hayatının en anlamlı anılarından biri haline geldiğini söyleyen Nimet Saral, "Hem eğitim boyunca yaşadığım heyecan hem de bu unutulmaz deneyimi yaşarken hissettiğim mutluluk, hayalimi gerçekleştirmenin verdiği gururu anlatamam" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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