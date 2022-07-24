Nilüferlerin mest eden gösterisi sürüyor

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Işıklı Gölü ziyaretçi akınına uğruyor

DENİZLİ - Yeşille mavinin buluşmasıyla adeta görsel şölen sunan ve kendisine hayran bırakan nilüferleriyle dünyaya ismini duyuran Çivril Işıklı Gölü, doğal güzelliklerini görmek isteyenlerinin akınına uğruyor.

Yaban hayatını ve biyoçeşitliliğin yanı sıra bünyesinde barındırdığı 300 dönümü aşkın Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasının oluşturduğu görsel güzellikle doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam eden Çivril Işıklı Gölü, doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Işıklı Gölü, doğal güzelliklerini görmek isteyenlerinin ise akınına uğramaya başladı. Zaman zaman ziyaretçi sayısı artan ve kafileleri ağırlayan göl, fotoğrafçılarında ilgisi halinde. Yeşille mavinin buluşmasıyla oluşan güzellik görenleri ise adeta cezbediyor. 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde, su kuşu, ender bulunan balık türlerinin ve yaban hayvanlarının yanı sıra güzelliğiyle insana huzur veren ortamı bulunuyor.

"Akın akın insanlar geliyor"

Muhtar Atilla Savran, geçen yıl sadece 1 günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek, "Nilüferler bu yıl gayet iyi. Yalnız kış biraz sert geçtiği için nilüferler geç uyandı. Şu anda nilüferler iyi durumdalar. Nilüferler güneşin doğmasıyla 5-10 dakika içerisinde komple açılıyorlar. Nilüferler sabah 08.00'den akşam 20.00'e kadar açık oluyor. Öğleden sonra aşırı sıcak olduğu için kendilerini korumaya alıyorlar. Nilüferlerin açık halini vatandaşlarımız 10 saat rahat bir şekilde görebilir. Nilüferlerimiz zaten 60 yıldır var ve bunun sayesinde köylümüz çok ekmek yedi. Bizim köyümüzün arazisi biraz az olduğu için ziyarete açarak para kazanmaya karar verdik. Burada balıkçılıktan ziyade turistik ziyaretlerle ekmek yemeyi amaçladık. Biz nilüferlerimizin güzelliğini en iyi şekilde ziyaretçilere sergileyeceğiz. Bu tabiatı elimizden geldikçe koruyacağız. Nilüferlerin ziyaret edenler tarafından sosyal medya da paylaşılarak dünya da ve ülkemizde duyulmasıyla akın akın insanlar geliyor. Bu nilüferlerin Denizli'mize ve Çivril ilçesine de katkısı çok oldu. Geçen yıl sadece bir günde 2 bin misafir ağırladık. Bu yılda aynı şekilde misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz" dedi.

"Turizm açısından önemli bir yer"

Vatandaşlara kayığıyla doğal manzarayı gezdiren Uğur Akar, "Burası kendi memleketimiz olduğu için çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Buraya gelen ziyaretçilerimiz Türkiye'de böyle güzel bir yer olmadığını söylüyor. Burada bulunan nilüferler ve doğal güzellikler çok etkileyici. Buranın doğal görüntüsü insanları hayran bırakıyor. Turizm açısından da çok önemli bir yer. Herkesin burayı ziyaret etmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin mutlaka burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum"

Gölü gezmeye gelen Halil İbrahim Tuncel, "Bu göle ilk defa geldim. Nilüferleri ilk defa burada görüyorum. Çivril ilçesi sürekli gelip gittiğim bir yer. Biz Işıklı Gölünü eskiden sadece sulama amaçlı kullanılan bir yer olarak biliyorduk. Tabi nilüferlerin açmasıyla insanların sürekli rağbet ettiğini görüyorduk. Ben burada bulunan üretici ve nilüfer gezisi yapan tanıdıklarımı ziyarete geldim. Böyle bir çıkıp Göl üzerinde nilüferleri görelim dedik ve çok güzel bir gezinti oldu. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum. Görsel olarak çiçeklerin açmasıyla manzara bir sanat eseri gibi görünüyor. İnsanlarında buraya gelip kayıklara binerek fotoğraf çektirmesi güzel anılar ortaya çıkarıyor. Açıkçası güzel bir tur oluyor" dedi.