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Nilüfer Gölü Kirlilikle Boğuşuyor

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü ve çevresi kirlilik tehdidiyle karşı karşıya. Göldeki nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 150 bin lira.

Nilüfer Gölü kirlilikle boğuşuyor

Göldeki nilüfer çiçeklerini koparmanın cezası 150 bin lira

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Nilüfer Gölü ve çevresi kirlilik tehdidiyle boğuşuyor.

Pazarcık İlçesi'ne bağlı Evri Mahallesi'nde bulunan nilüfer çiçekleri güzelliğiyle ilgi görürken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüfer çiçekleri, güneşin doğuşuyla birlikte de yeniden su yüzerine çıkıyor. Manzarası ile ilgi çeken nilüfer çiçekleri kirlilik ile boğuşuyor. Göl içerisine atılan şişe ve çöp gibi atıklar kirliliğe neden oluyor. Göldeki çiçekleri koparmanın cezası 150 bin lira olduğu öğrenilirken, bölgenin turizme kazandırılıp çiçeklerin de koruma altına alınması bekleniyor.

Ufuk Geçimli isimli vatandaş bölgeye gezmeye geldiğini belirterek, "Buradaki çiçekleri görmek ve gölette serinlemek için bölgeye geldik. Hoşumuza gitti inşallah yine geliriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Pazarcık Çevre Güncel Haberler

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