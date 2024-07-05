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Nilüfer Çayı'nda sürüklenen cesedin kimliği belirlenmeye çalışılıyor

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Bursa'da Nilüfer Çayı'nda bulunan erkek cesedinin kimliği ve ölüm nedeni belirlenmek için otopsi ve DNA testi yapılacak.

BURSA'da Nilüfer Çayı'nda sürüklenen erkek cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, sağ bacağında platin tespit edildi. 6 Haziran'da kaybolan O.B.'nin (68) yakınları, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin, platin nedeniyle O.B.'ye ait olabileceğini söyledi. Cesedin kime ait olduğu ve ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve DNA testi sonucu ortaya çıkacak.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı Nilüfer Çayı Botanik Parkı karşısında meydana geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bir cesedin sürüklendiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suda sürüklenen üzerinde kimlik çıkmayan cesedi kıyıya çıkardı. Yağış nedeniyle suya kapılan birine ait olup olmadığı değerlendirilen ve erkek olduğu tespit edilen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, cesedin kimliğinin tespiti edilmesi için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Bozulmuş cesedin 6 Haziran'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çekirge Polis Merkezi'ne kayıp müracaatı yapılan O.B.'ye ait olabileceği üzerinde duruluyor. Yakınlarının adli tıpta yaptığı teşhiste, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin, sağ bacak kısmındaki platin nedeniyle O.B.'ye ait olabileceği ifade edildi.

Cesedin kimliği ile ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ve DNA testi sonucu belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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