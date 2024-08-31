Nilüfer, Bursa'da Zafer Bayramı konseri verdi
Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirirken Bursalılar da alkışlarıyla sanatçıya eşlik etti.
Şarkıcı Nilüfer, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'da konser verdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in konuşmasının ardından sahne alan Nilüfer, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sanatçıya eşlik eden Bursalılar, konser sonunda Nilüfer'i uzun süre alkışladı.