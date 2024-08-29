Nilüfer Belediyespor'un Porto Rikolu smaçörü evinde ölü bulundu

SULTANLAR Liginde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'un kadın voleybol takımının Porto Rikolu smaçörü Pilar Marie Victoria Lopez, evinde ölü bulundu. Ölümünde herhangi bir şüpheye rastlanmayan Lopez'in uykusuzluk sorunu nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'na 3 hafta önce transfer olan Porto Rikolu smaçör, Pilar Marie Victoria Lopez, bugün yapılan idmana katılmadı. Lopez'e telefonla da ulaşılamayınca kulüp görevlileri evine gitti. Çağırılan çilingirin kapısını açtığı eve giren görevliler, Lopez'i yatak odasında hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Lopez'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Transfer öncesi sağlık kontrolünden geçirilen oyuncularında hiçbir rahatsızlık tespit edilmediğini söyleyen Kulüp Müdürü Kenan Daştan, "Kendisini üç hafta önce transfer ettik. Pilar Marie Victoria Lopez takımımızdaki üç yabancı oyundan biri. Kendilerine Beşevler Mahallesi'nde apartmandan daireler tuttuk. Bugün yapılan idmana kendisi katılmadı. Merak ettik. Kendisini telefon ile defalarca aradık. Ama ulaşamadık. Arkadaşlarımız evine gidince çilingir ile kilitli olan kapıyı açtığımız oyunumuzu yatağında ölmüş olarak bulduk. Polise haber verdik. Görevliler, herhangi bir şüpheli durumun olmadığını söylediler" dedi. Genç sporcunun ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmazken, kapısının zorlanmadığı, evde de bir dağınıklık olmadığı öğrenildi. Öte yandan Lopez'in uykusuzluk sorunu nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi.

Pilar Marie Victoria Lopez'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından, kesin ölüm nedenin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.