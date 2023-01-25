NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ERDEM'DEN KAÇAK YAPI İTİRAFI; 'BURADAN İTİRAF EDİYORUM, BEN YETİŞEMİYORUM?

BURSA'da Nilüfer Belediyesi 2023 yılının temasını 'İkinci Yüzyıl İçin Tasarım' olarak belirledi. Yılın temasının açıklandığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Turgay Erdem, kaçak yapılar ile mücadele konusunda sorunlar yaşadıklarını belirterek, 'Buradan itiraf ediyorum, ben yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum ama yetişmekte zorlanıyorum' dedi.

Her yıl bir tema belirleyerek o çerçevede çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, 'Tarım Yılı', 'Gıda Yılı' ve 'İklim Yılı' temalarının ardından, 2023 yılını 'İkinci Yüzyıl İçin Tasarım' yılı ilan etti. Halkevi binasının bir bölümünü Nilüfer Tasarım Atölyesi olarak düzenleyen Nilüfer Belediyesi, yılın temasının açıklandığı basın toplantısını da bu mekanda gerçekleştirdi. 2023 yılının, Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı olması nedeniyle bu temayı seçtiklerini ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 'Cumhuriyetimizin tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce tasarladığı değişmez temel ilkeleri, yeni nesil beklentilerle harmanlayarak, farklı bir tasarım anlayışını geliştirmek üzere yola çıktık. 2023'te doğa ile kentsel sistemleri bütünleştiren, süreci tasarlarken yeni nesil ekonomiler ve beklentileri dikkate alan stratejiler geliştirip, çözümler tasarlamak için çalışacağız. Bütün bunları da yaratıcı bakış açılarıyla ve mutlaka gençlerin katılımıyla yapacağız' açıklamasında bulundu.

'BİZ KADIKÖY GİBİ BİR İLÇE DEĞİLİZ'

Nilüfer ilçesinin insani gelişmişlik açısından Türkiye'nin ilk 10 ilçesinden biri olduğunun altını çizen Erdem, bu çerçevede ilçedeki sorunların da büyük olduğunu vurguladı. Gelişmekte olan Nilüfer'in en büyük sorununun da kirlilik ve kaçak yapılar olduğunu söyleyen Turgay Erdem, 'Kadıköy'ün ne sanayisi ne de çevresinde gelişecek alanı var. Ama biz bir taraftan sanayiyle beraber büyüyen ve kirlenen, bir taraftan da kırsal alanları, tarım alanları ve konut alanlarıyla beraber bir ilçeyiz. Diğer ilçelerle karşılaştırdığınız zaman çok daha farklı özelliklere sahip bir ilçe olma özelliği taşıyor Nilüfer. Bazı sorunlar olabilir, biz de bu sorunları aşmak için arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

'YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VEREN İDARE MAHKEMESİ'Nİ SORGULAYIN'

Kaçak yapıları yıkmak için girişimde bulunduklarında, hukuksal engellerle karşılaştıklarını söyleyen Turgay Erdem, 'Valimizle bütün belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Tekrar bir farkındalık oluşturmak, tedbir almak konusunda talimat da verdi. Ancak bana göre geç kalınan bir karar. Sadece ilçe belediyelerinden beklememek lazım. Bugün orada yapılan binalar çok hızlı gerçekleşiyor, ben yasal sürecinden başlamak istiyorum. Yıkımın olduğu noktaya gidiyoruz. 5 tane yıkacaksak, 3 tanesini ancak yıkabiliyoruz. 2 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alıyor. Hani hukuk bununla ilgili hiçbir işlem yapmayacaktı. Daha sonra aynı binalara baktığımız zaman elektriğin olduğunu görüyoruz, hani kaçak binalara elektrik verilmeyecekti' diye konuştu.

Kaçak yapıyla mücadelede çeşitli engellerle karşılaştıklarını ve bütün sorumluluğun kendilerine yüklendiğini söyleyen Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

'O alanlar tarım alanı, tarımla ilgili bir işlem yapmak istediğiniz zaman önce tarım müdürlüğüne gidiyorsunuz. Bu konu ile ilgili izinler alıyorsunuz, projeler çiziyorsunuz. O alanları koruması gereken kurumlardan biri tarım müdürlükleri ama hiçbir şey yapmıyorlar. Yarın 10 yerde kaçak yapı yıkımı olacak, bunların 5 tanesi yürütmeyi durdurma kararı alacak izleyin. Yürütmeyi durdurma kararı veren İdare Mahkemesi'ni sorgulayın. Hep beraber mücadele edelim bir tane kaçak yapı yapılmasına izin vermeyelim. Buradan itiraf ediyorum, ben yetişemiyorum. Bir tane kaçak yapı olsun istemiyorum ama yetişmekte zorlanıyorum. Bu konuyu, Sayın Valimiz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve diğer bütün teşkilatlarla beraber mücadele etmemiz gereken bir sorun olarak görüyorum. Ama maalesef bugün bu durumdayız.' (DHA)