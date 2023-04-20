NİL, DEPREMDE KAYBETTİĞİ ANNEANNESİ VE DEDESİNİ MEZARINI ZİYARET ETTİ

ADANA'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret edip, çiçek ve bayram şekeri bıraktı. 4 yaşındaki Nil Ölçer de, Hasan Alpargün Apartmanı'nda kaybettiği anneannesi Hülya Yürk (61) ile dedesi Zafer Yürk'ün (72) kabrini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Adana'da hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Kabasakal Mezarlığı'na gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarlarına çiçek ve bayram şekeri bırakıp, dualar etti. Nil Ölçer de yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybeden anneannesi Hülya Yürk ile dedesi Zafer Yürk'ün mezarına gitti. Yürk ailesinin arkadaşı Murat Günay, ilk bayramın verdiği hüznü yaşadıklarını söyleyerek, "Buraya kendi yakınlarımızın ziyaretine gelmiştik. Aile dostumuzu da görmek istedik. Sadece 11 il değil, tüm Türkiye'nin canı yandı. Acımız büyük. Bugünleri metanetle aşacağız" dedi.

'BAYRAMDA BİRLİKTE OLACAKTIK'

İlk depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nda arkadaşı Sefa Gül, eşi Sonay Gül ve oğulları Armağan Gül'ü kaybeden Bekir Özcan ise, "40 yıllık dostum, eşi ve oğluyla birlikte burada yatıyorlar. İyi bir arkadaş, dost ve kardeşti benim için. Birbirimizden hiç ayrılmıyorduk. Bayramda da birlikte olacaktık; gittiler. Kendini bilmezlerin yaptığı hatalar, buradaki insanların hayatına mal oldu. Allah'a havale ettik, yapacak bir şey yok" dedi. (DHA)