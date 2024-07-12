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Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı, Tatvan Cezaevindeki Mahkumlara Tatlı İkramında Bulundu

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Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Niksarlı Hacı Mehmed Vakfı'nın hayır şartı gereği, Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara tatlı ikramında bulunuldu. Vakıf gelirlerinden hükümlülere tatlı ikramı yapılan kurum, 1323 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının hayır şartı gereğince Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki mahkumlara tatlı ikramında bulunuldu.

Kuruluşu 1323 yılı olan Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfının şartı günümüzde yaşatılmaya devam ediliyor.

"Mahpuslara tatlı ikram eden vakıf" olarak bilinen kurumun vakfiyesinde, hükümlülere vakıf gelirlerinden tatlı ikramında bulunulması yer alıyor.

Bu kapsamda, Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki 750 hükümlüye tatlı ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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