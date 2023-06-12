Niksar'da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

TOKAT'ın Niksar ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken bazı evleri de su bastı.

Niksar İlçesinde, dün akşam etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. İlçede birçok noktada cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Niksar Belediyesi hem sel sularının tahliyesi noktasında hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yağmur sularının neden olduğu su baskınlarına müdahale etti. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su basan ev ve işyerlerini temizlemeye çalıştı. (DHA)