Niksar'da yaz Kuran kursları arası bilgi yarışması düzenlendi

Tokat'ın Niksar ilçesinde müftülük yaz Kuran kursları arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Yaz Kur'an kursları kız öğrencileri arasında ilçede Ulu Cami'de etkinlik kitaplarında yer alan konularda bilgi yarışması düzenlendi. Yarışma öncesi öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Yarışma sonunda 1. Taşmektep A şubesi, 2. Hoca Sultan, 3. Şehit Samet Pişkin B şubesi öğrencileri oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere İlçe Müftüsü İlhami Şahin tarafından ödülleri takdim edildi ve ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik edip teşekkür etti.