Niksar'da dereye düşen kedi yavrusu kurtarıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde derede mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde derede mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çanakçı Deresi'nde bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, merdivenle dereye inerek kedi yavrusunu bulunduğu yerden alarak serbest bıraktı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel