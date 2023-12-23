Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Abone Ol
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.E idaresindeki otomobil dereye devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibi tarafından Niksar Devlet Hastanesine götürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.E idaresindeki 59 RH 612 plakalı otomobil, Mezbahane Sokak'ta Hamidiye Çanakçı Deresi'ne devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü, sağlık ekibince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel