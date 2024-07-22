Niksar'da çinko yüklü TIR yangını

TOKAT'ın Niksar ilçesinde çinko yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

İran'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine giden 76 DF 208 plakalı, Adem Servan yönetimindeki çinko yüklü TIR'ın motor bölümünde, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kümbetli köyü yakınlarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine Erbaa ve Niksar itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, taşınan yük de zarar gördü. Diğer yandan TIR'ın alev alev yandığı anlar, yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.