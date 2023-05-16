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Niksar'da çıkan yangında tek katlı evde hasar oluştu

Niksar'da çıkan yangında tek katlı evde hasar oluştu

Güncel Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi Gültepe çıkmazında Dudu Naycı'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında evde hasar meydan geldi.

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Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel

İtfaiye Niksar Tokat Güncel Haberler

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