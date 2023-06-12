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Niksar'da Bacanın Temizlenmesi Sırasında Çıkan Yangın Söndürüldü

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TOKAT'ın Niksar ilçesinde 2 katlı evin çatısında baca temizlenirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bugün saat 17.30 sıralarında Niksar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gülbayır köyünde Hakkı ve Sündüz Bozkurt çiftine ait 2 katlı betonarme evde çıktı. Baca temizliği yapıldığı sırada başladığı belirtilen yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. İhbar üzerine köye Niksar Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde 2 katlı evin çatısında baca temizlenirken çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın bugün saat 17.30 sıralarında Niksar ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gülbayır köyünde Hakkı ve Sündüz Bozkurt çiftine ait 2 katlı betonarme evde çıktı. Baca temizliği yapıldığı sırada başladığı belirtilen yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. İhbar üzerine köye Niksar Belediyesi itfaiyesi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bozkurt İtfaiye Niksar Güncel Haberler

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