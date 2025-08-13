Niksar'da 178 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 178 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.E., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Şüphe üzerine Mezbaha Sokak'ta durdurulan araçta yapılan aramada, 178 litre sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel