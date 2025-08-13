Niksar'da 178 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 178 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.E., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 178 litre sahte alkol ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kaçak ve sahte alkol üretimi ile satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Şüphe üzerine Mezbaha Sokak'ta durdurulan araçta yapılan aramada, 178 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.