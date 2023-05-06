Niksar'a gelen Toog'a vatandaşlardan yoğun ilgi

TOKAT - Tokat'tın Niksar ilçesinde ilk defa vatandaşlarla buluşturulan kula rengi Toog'u gören yüzlerce vatandaş etrafını çevirdi.

Türkiye'de üretilen Togg Niksar'da vatandaşlarla buluştu. Niksar ilçesinin merkezinde bulunan Tarihi saat kulesinde gerçekleştirilecek tanıtım programına yüzlerce vatandaş katıldı. Alana getirilmek üzere şehrin en işlek caddelerinden geçen Toog'u gören vatandaşlar fotoğraf çekilebilmek için adeta izdiham oluşturdu. Togg sergi alanına geldiğinde yağmur etkili olmasına rağmen vatandaşların ilgisinde azalma olmadı.

"Çok kaliteli olduğunu gördüm"

Niksar belediye başkanı Özdilek Özcan, Togg otomobilini incelediğini ve kaliteli olduğunu belirterek "Ülkemiz için önemli hedeflerden bir tanesiydi. Devrim otomobiliyle Türkiye bu işi çoktan başarmıştı, ancak birileri buna engel oldu. O günlerde böylesi projelerin önü kesildi bugün hamdolsun kendi milli ve yerli aracımızı yaptık. Bende ilk defa Ordu ilimizde gördüm. Gerçekten çok kaliteli içine bindiğinizde büyük bir ekran karşılıyor. Akıllı bir cihaz ve iç dizayn olarak baktığımızda çok kaliteli olduğunu gördüm. Çalıştığını hissetmiyorsunuz, araç elektrikli olduğu için seyir halinde hiç bir ses gelmiyor. Bugünleri gördüğümüz için rabbime hamdolsun" ifadelerini kullandı.