Niko Peleshi, Arnavutluk'un Yeni Meclis Başkanı Seçildi

Niko Peleshi, Arnavutluk'un Yeni Meclis Başkanı Seçildi
Arnavutluk Sosyalist Partisi'nden Niko Peleshi, 84 milletvekilinin oyuyla ülkenin yeni meclis başkanı olarak seçildi. Peleshi, meclisin yemin törenindeki konuşmasında hukukun üstünlüğü ve Avrupa entegrasyonu konularına vurgu yaptı.

Arnavutluk Sosyalist Partisi (PS) Milletvekili Niko Peleshi, 84 milletvekilinin oyuyla ülkenin yeni meclis başkanı seçildi.

Peleshi, milletvekillerinin yemin töreninin düzenlendiği oturumda, 140 milletvekilinden 84'ünün desteğini alarak, Arnavutluk'un yeni meclis başkanı oldu.

Yeni Meclis Başkanı Peleshi'ye 3 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Muhalefetteki Demokratik Parti oylamaya katılmadı.

Meclis Başkanı olarak seçilmesinin ardından oturumda konuşan Peleshi, Meclisin bu yasama döneminde hukukun üstünlüğünün ve kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesinde kararlı bir müttefik olacağını söyledi.

Ülkesinin Avrupa entegrasyonu sürecine de değinen Peleshi, "Bizler, bu meclisin üyeleri olarak, Arnavutluk'un Avrupa Birliği (AB) yolculuğunun son aşamasına yoldaş ve katkıda bulunanlarız. Avrupa Parlamentosu ve AB kurumlarıyla olan mükemmel ilişkiler daha da derinleştirilecektir." diye konuştu.

Peleshi'nin konuşma yaptığı esnada muhalefet milletvekilleri ellerini masaya vurarak, meclis çalışmalarına engel olmaya çalıştı.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, hükümeti kurma görevini mevcut Başbakan Edi Rama'ya vermişti.

Kabinenin ilerleyen günlerde oylanarak göreve gelmesi bekleniyor.

Niko Peleshi kimdir?

Arnavutluk'un güneydoğusundaki Korçe'de (Görice) 11 Kasım 1970'te doğan Peleshi, Tiran Politeknik Üniversitesi'nde Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı.

2013-2017 yıllarında Arnavutluk Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen Peleshi, 2017-2019 arası Tarım ve Kırsal Gelişim Bakanlığı ile 2021-2024 arasında ise Savunma Bakanlığı görevinde bulundu.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
