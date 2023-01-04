Nikkei Asia: Japonya'nın Çin ile Ayrışması Ürün Fiyatlarını Ciddi Oranda Artıracaktır

Japonya'nın Çin'den yaptığı ithalatın yüzde 80'i iki ay boyunca kesintiye uğrarsa Japonya; ev aletleri, otomobil, reçine, giyim ve gıda ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki ürünleri üretemez.

Japonya'nın Çin'den yaptığı ithalatın yüzde 80'i iki ay boyunca kesintiye uğrarsa Japonya; ev aletleri, otomobil, reçine, giyim ve gıda ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki ürünleri üretemez.

TOKYO, 4 Ocak (Xinhua) -- Nikkei Asia'nın kısa süre önce yayınladığı bir habere göre, Çin ile ABD arasındaki gerilim artarak sürerken, Japon şirketlerinin Çin'den bağımsız tedarik zincirleri oluşturma arayışının tüm ürünlerin maliyetlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

Haberde, günümüzde şirketlerin kaynak bulunmasından ürünün müşteriye ulaştırılmasına yani hammadde tedarikinden, ürün montajına kadar tüm süreçlerde Çin ile iç içe olduğu belirtildi.

2020 itibarıyla Japonya'nın toplam ithalatının yüzde 26'sını Çin'in oluşturduğuna dikkat çekilen haberde, ülkenin ABD'den yüzde 19, Almanya'dan yüzde 11 oranında ithalat gerçekleştirdiği belirtildi ve Japonya'nın Çin'le çok daha güçlü bağları olduğu vurgulandı.

Nikkei Asia'ya konuşan Profesör Yasuyuki Todo ile Waseda Üniversitesi'ndeki meslektaşları, Japonya'nın Çin'den yaklaşık 1,4 trilyon yen (10,8 milyar ABD doları) değerindeki ithalatının yüzde 80'i iki ay boyunca kesintiye uğrarsa Japonya'nın ev aletleri, otomobil, reçine, giyim ve gıda ürünleri gibi geniş bir yelpazedeki ürünleri üretemeyeceğini söyledi.

Haberde ayrıca, yaklaşık 53 trilyon yen (407,6 milyar dolar) değerindeki üretimin ortadan kalkacağı ve bunun da Japonya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 10'u kadar bir kayıp anlamına geleceği belirtildi.