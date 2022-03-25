Nikaragua Devlet Başkanı, kendisine diktatör diyen büyükelçisini görevden aldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega, kendisine diktatör suçlamasında bulunan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) büyükelçisinin görevine son verdi.

Bölge basınında çıkan habere göre, OAS'de yaptığı açıklamada, ülkesinin diktatör bir devlet başkanı tarafından yönetildiğini savunan Nikaragua'nın OAS Büyükelçisi Arturo McFields Yescas görevinden alındı.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Yescas'ın artık Nikaragua'nın temsilcisi olmadığı bildirildi.

Görevden alınan Yescas'ın yerine Francisco Obadiah Campbell Hooker, OAS'ye daimi temsilci olarak atandı.

Yescas'ın suçlaması

Yescas, ülkesinde son zamanlarda muhalif seslere yönelik baskının arttığını iddia ederek, "Ülkemin diktatörlüğünü kınamak kolay değil ancak sessiz kalmaya devam etmek ve savunulamaz olanı savunmak imkansız hale geldi. Konuşmalıyım, korksam bile konuşmalıyım, ailemin ve benim geleceğim belirsiz olsa bile konuşmalıyım çünkü konuşmazsam, taşlar benim yerime konuşur." ifadelerini kullanmıştı.

Nikaragua'da seçim süreci

Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna göre, Nikaragua'da 2018'de Devlet Başkanı Daniel Ortega yönetimine karşı düzenlenen kitlesel protestolarda 325 kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce protestocu gözaltına alınmıştı.

Nikaragua'da 7 Kasım 2021'deki seçimler öncesi birçok muhalif isim, "ihanet yasası" kapsamında gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştı.

Seçimleri ülkeyi 14 yıldan bu yana yöneten Ortega kazanmış ve 4. kez yeniden seçilerek 2027'ye kadar devlet başkanlığı görevine hak kazanmıştı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği (AB) ve ABD yönetimi, Nikaragua seçimlerinin "hileli, demokrasiye aykırı olduğu ve güvenilir olmadığı" yönünde açıklamalar yapmıştı.

Seçim öncesi tutuklanan ya da ev hapsine alınan 46 kişinin "anayasayı ihlal" ve diğer bazı suçlardan yargılanmalarına geçen ay başlanmıştı.