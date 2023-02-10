Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nikaragua'da gözaltında bulunan 213 muhalif siyasetçi serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Nikaragua'da gözaltında bulunan 213 muhalif siyasetçi serbest bırakıldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da gözaltında bulunan 213 muhalif siyasetçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da gözaltında bulunan 213 muhalif siyasetçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Bölgesel basında çıkan habere göre, muhalif politikacı Felix Maradiaga'nın eşi Berta Valle, "Siyasi tutuklular"ın serbest bırakıldığını ve bunların ABD'ye gittiği belirtti.

Managua Uluslararası Havalimanı'ndan nakledilen muhalif siyasetçilerin bugün Washington'da olması bekleniyor.

Nikaragua hükümeti tarafından haber henüz teyit edilmezken atılan bu adımın ABD-Nikaragua hükümeti ile ikili ilişkilerin düzeltilmeye yönelik adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel

Orta Amerika Nikaragua Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title