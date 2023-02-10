Nikaragua'da gözaltında bulunan 213 muhalif siyasetçi serbest bırakıldı

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da gözaltında bulunan 213 muhalif siyasetçinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Bölgesel basında çıkan habere göre, muhalif politikacı Felix Maradiaga'nın eşi Berta Valle, "Siyasi tutuklular"ın serbest bırakıldığını ve bunların ABD'ye gittiği belirtti.

Managua Uluslararası Havalimanı'ndan nakledilen muhalif siyasetçilerin bugün Washington'da olması bekleniyor.

Nikaragua hükümeti tarafından haber henüz teyit edilmezken atılan bu adımın ABD-Nikaragua hükümeti ile ikili ilişkilerin düzeltilmeye yönelik adım olarak değerlendiriliyor.