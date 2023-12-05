Nikaragua, Arjantin Büyükelçisini Geri Çekti
Nikaragua, Arjantin'de devlet başkanı seçimini kazanan Javier Milei'nin Nikaragua hükümetine yönelik sözlerini gerekçe göstererek Buenos Aires Büyükelçisini geri çekti.
Nikaragua, Arjantin'de 19 Kasım'daki devlet başkanı seçimini kazanan Javier Milei'nin, Nikaragua hükümetine yönelik sözlerini gerekçe göstererek Buenos Aires Büyükelçisini geri çekti.
Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, yaptığı açıklamada, Arjantin'de devlet başkanı seçilen Milei'nin, Daniel Ortega hükümetine karşı "tekrarlanan açıklamaları" üzerine Buenos Aires Büyükelçisi Carlos Midence'yi geri çekme kararı aldıklarını duyurdu.
Devlet başkanı seçimini kazanan Milei, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın yanı sıra Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi 10 Aralık'ta yapılacak yemin törenine davet etmemişti.
Milei ayrıca Arjantin'in, "Küba, Venezuela, Kuzey Kore, Nikaragua ve Çin dahil 'komünistlerle' ilişkileri geliştirmeyeceğini" söylemişti.
Nikaragua, 2021'de, dönemin Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in, Ortega'ya muhalif adayların tutuklanmasını eleştirmesinin ardından Buenos Aires Büyükelçisini geri çekmişti.