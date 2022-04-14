NİJERYALILARIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON (2)

İSTANBUL'da uluslararası şirketlerin mail trafiğini zararlı yazılımlarla takip edip ödemelerin gerçekleşeceği zaman araya girerek, ödemelerin farklı bankalara aktarılmasını sağlayan şebekeye operasyon düzenlendi. 7'si Türk, 3'ü Nijerya uyruklu toplam 10 kişilik şebekenin yaklaşık 4 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası şirketlerin mail trafiğini zararlı yazılımlarla takip ederek, edip ödemelerin gerçekleşeceği zaman araya girip, ödemelerin farklı bankalara aktarılmasını talep ettiği ve bu yolla yaklaşık 4 milyon lira vurgun yaptığı tespit edilen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda dolandırıcılık parasının gönderildiği hesap sahibi olan 7 Türk gözaltına alındı. Polis ekiplerince 7 şüphelinin yapılan sorgulamasında dolandırıcılık paralarını son olarak teslim ettikleri Nijerya uyruklu 3 şüpheli daha olduğunu belirlendi. 3 Nijeryalı'yı yönelik yeni bir operasyon yapıldı.

Nijerya uyruklu 2 kişiyi adresinde gözaltına alırken, şebekenin Türkiye sorumlusu olarak belirlenen B.B.E. ise havalimanından yurt dışına kaçacağı sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada kart kopyalamaya yarayan cihaz, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyallere ele geçirildi.