Nijeryalıların Avustralyalıların Elektronik Postalarını Ele Geçirdiği İddiası

Avustralyalı birçok kişinin ve şirketin elektronik postalarını ele geçirip, elde ettikleri yaklaşık 832 milyon liranın bir kısmını Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile bazı şirketlerin hesaplarına aktardığı belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada, Avustralya Federal Polisinin "Dolos" operasyonunda ele geçirilen bilgi ve belgeler, adli yardımlaşma kapsamında Türkiye'yle paylaşıldı.

Bunun üzerine 16 şüphelinin, şirketlerin ve kişilerin elektronik postalarını ele geçirerek Avustralyalı birçok kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri tespit edildi.

Soruşturmada, Avusturalya'da faaliyet gösteren "Yancoal" isimli şirketin elektronik postalarını ele geçirerek banka hesaplarından 32 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 832 milyon lira) büyük bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'ye yollandığı belirlendi.

Paraların "Posco N Posco Pty Ltd", "Terra Global Capital", "Dehres Pty Ltd" ve "Domain Capıtal Group" ve "Icav Pthy Ltd" isimli yabancı şirketlere aktarılıp, bunlar üzerinden de genellikle Türkiye'de yaşayan Nijeryalılar ile "AGH Grup" şirketinin hesaplarına gönderildiği anlaşıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen mal varlıklarının Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettiği iddiasıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.