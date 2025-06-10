Nijeryalılar 2024'te Sağlık Turizmine 2,39 Milyar Dolar Harcadı

Nijeryalılar 2024'te Sağlık Turizmine 2,39 Milyar Dolar Harcadı
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Nijerya'da vatandaşlar, yetersiz sağlık altyapısı ve uzman eksikliği nedeniyle 2024'te sağlık turizmi için yurt dışında 2,39 milyar dolar harcadı. Maduka Üniversitesi'nin kurucusu Onyishi, sağlık girişimciliği potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini belirtti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da vatandaşlar, 2024'te sağlık turizmi için yurt dışında 2,39 milyar dolar harcadı.

Maduka Üniversitesi Kurucusu ve Şansölyesi Samuel Maduka Onyishi, Enugu eyaletinde düzenlenen "Sağlık Bilimleri ve Teknoloji Akademik" konferansında konuştu.

Onyishi, Nijeryalıların geçen yıl sağlık turizmi için yurt dışında 2,39 milyar dolar harcadığını söyledi.

Ülkenin tıbbi malzeme ve sarf malzemeleri ithalatına daha da fazla harcama yaptığını vurgulayan Onyishi, bu verilerin, sağlık girişimciliği alanında acil bir kalkınma ihtiyacına işaret ettiğini belirtti.

Nijerya'da 48'den fazla üniversitenin tıp, hemşirelik ve benzeri sağlık disiplinlerinde eğitim verdiğini, ayrıca ülkede 400'ün üzerinde hemşirelik okulu ve tıbbi teknoloji alanında uzmanlaşmış kurum bulunduğunu hatırlatan Onyishi, buna rağmen sağlık girişimciliği potansiyelinin hala yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

Onyishi, girişimcilik eğitiminin, işsizlik ve yoksulluğun azaltılmasında kritik rol oynadığını dile getirerek, üniversitelerin salt teorik eğitimle yetinmemesi gerektiğini, daha yapısal ve pratik bir girişimcilik modeli benimsemeleri gerektiğini dile getirdi.

Nijerya halkının tedavi için yurt dışını tercih etmesinin başlıca nedenleri arasında yetersiz sağlık altyapısı ve uzman eksikliği yer alıyor.

Ülkede varlıklı kişiler tedavi için genellikle Avrupa ülkelerini tercih ederken, orta gelirli kişiler Türkiye, Mısır ve Hindistan gibi ülkelere gidiyor. Maddi imkanı yetersiz olanlar ise tedavi için kendi ülkelerinde bulunmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
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