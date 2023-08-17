Nijeryalı Olalekan sokak çocuklarına cambazlık eğitimi vererek hayata tutunmalarını sağlıyor

Nijeryalı Kuyoro Olalekan, ülkenin en kalabalık kenti Lagos'ta cambazlık eğitimi vererek sokak çocuklarının hayata tutunmalarını sağlıyor.

"God Knows Best" (GKB) adlı sirk grubunu kuran Olalekan hem sanatsal çalışmalar ortaya koyuyor hem de ihtiyaç sahibi çocuklara destek için farkındalık oluşturuyor.

Sokaklarda büyürken zorluklar çeken 30 yaşındaki Olalekan, sokak çocuklarına cambazlık eğitimi vererek daha bir iyi yaşam sürdürmeleri için çalışıyor.

Olalekan 9 yıldır Lagos'un Bariga bölgesindeki bir köprünün altında yürüttüğü çalışmalarla 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklara çeşitli gösterilerde yapabilecekleri hareketleri öğretiyor.

Öte yandan Olalekan, bazı çocuklara da okullarına devam edebilmeleri için destek oluyor.

Olalekan, AA muhabirine, sokak çocuklarını kendine çekmek için bu işi yapmaya karar verdiğini belirtti.

Kendisinin de zamanında sokak çocuğu olduğunu anlatan Olalekan, "Erken yaşlarda anne babamı kaybettim o yüzden erken yaşlarda hayatı öğrendim. Ne türlü zorluklar çektiğimi bir ben biliyorum. Ne zaman sokak çocukları görsem içim yanıyor. O yüzden onlar için bir şeyler yapmak istedim." dedi.

Olalekan, çalışmalarına 2014'te çocuklara paten kaymayı öğreterek başladığını, zamanla da cambazlık eğitimine yöneldiğini anlattı.

15 çocuklu sirk grubu

Mevcut sirk grubunun 15 sokak çocuğundan oluştuğunu belirten Olalekan, "Artık sirk yapmayı daha profesyonel hale getirdim. Bu çocuklarla gösteriler düzenliyoruz ve para kazanıyoruz. Artık bu çocuklar sahipsiz değil ve kendilerine ekmek getirecek bir iş yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Olalekan, çocukların hepsinin eğitim gördüğünü belirterek masraflarının bir kısmı için birkaç yerden yardım aldığını, geri kalan kısmını kendisinin karşıladığını söyledi.

Daha fazla sokak çocuğunu sahiplenmek istediğini belirten Olalekan, "Sokak çocukları birileri sahip çıkmadığı müddetçe kötü yola düşüyor. Ben daha fazla çocuğu sokaktan kurtarmak istiyorum ancak şu anda elimde olan 15 çocuğa zar zor kalacak yer sağlayabiliyorum." diye konuştu.

Olalekan, hayalinin bu çocuklarla yetenek yarışmalarına katılmak olduğunu dile getirerek tüm dünyanın sokak çocuklarının da çeşitli yetenekleri olduğunu görmesini istediğini kaydetti.