Nijeryalı Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde ülkede barış ve Filistinliler için dua etti

Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'daki camide, Kadir Gecesi dua ve namazlarla idrak edildi.

Annoor Camisi'nde, Kadir Gecesi'nde teheccüd namazı kılmak için yüzlerce Müslüman bir araya geldi. Müslümanlar, ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı barış ve Filistin'deki mazlumların İsrail zulmünden kurtulması için dua etti.

Caminin imamlarından Ustadh Ebubekir Muhammed, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin önemini anlatarak, duaların en çok bu gece kabul olduğunu söyledi.

Ülkedeki saldırılar nedeniyle yüzlerce masumun hayatını kaybettiğini, bunun endişe verici olduğunu belirten Muhammed, bu nedenle bu özel gecede dua edeceklerini dile getirdi.

Filistin'de yaşananlardan üzüntü duyduklarını kaydeden Muhammed, "Filistinli kardeşlerimiz, İsrail zulmünden kurtulacaklar yakında İnşallah. Dünya genelinde barış olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Muhammed, Kadir Gecesi'nde, Nijerya ve Filistin başta olmak üzere tüm Müslüman alemine dua edeceklerini söyledi.