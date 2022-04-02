Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazında barış için dua etti - Haberler

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Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazında barış için dua etti

AA - Adam Abu - Güncel
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Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazında barış için dua etti

Nijeryalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazında dünyada barış için dua etti.

Nijeryalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazında dünyada barış için dua etti.

Nijerya İslam İşleri Yüksek Kurulu ve Sokoto Kralı Muhammed Sa'ad Abubakar, dün hilalin göründüğünü geç saatlerde açıklaması nedeniyle Müslümanlar ülke genelinde ilk teravih namazını bugün kıldı.

Başkent Abuja'daki Fuada Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Müslümanlar, cami imamlarından Mallam Abubakar Tajuddeen'in kıldırdığı namazda, ellerini semaya açarak ülkede ve dünyada barış için dua etti.

Tajuddeen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Ülkede son iki senedir Kovid-19 salgını nedeniyle teravih namazlarının toplu kılınamadığına işaret eden Tajuddeen, "İki senenin ardından bir araya gelmemizin heyecanını yaşıyoruz. Allah, bir daha öyle bir şey göstermesin." dedi.

Tajuddeen, Nijerya'da da olduğu gibi dünyanın farklı ülkelerinde şiddet olayları yaşandığını vurgulayarak, dünyada barış için dua ettiklerini kaydetti.

Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazında barış için dua etti

Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazında barış için dua etti

Nijeryalı Müslümanlar ilk teravih namazında barış için dua etti

AA / Adam Abu - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Nijerya, İslam, dua, Güncel, Haberler

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