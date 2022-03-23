Nijeryalı muhalif lider Atiku Abubakar, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nijeryalı muhalif lider Atiku Abubakar, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

AA - Adam Abu - Güncel
 - Güncelleme:
Nijeryalı muhalif lider Atiku Abubakar, devlet başkanlığına adaylığını açıkladı

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için muhalif lider Atiku Abubakar, adaylığını açıkladı.

Nijerya'da 2023'te yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için muhalif lider Atiku Abubakar, adaylığını açıkladı.

Ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Abubakar, Abuja'daki Uluslararası Konferans Merkezi'nde taraftarlarına hitap etti.

Abubakar, 2019'daki seçimlerde yaşanan hayal kırıklığına rağmen güzel bir Nijerya için hiçbir zaman ümidini kesmediğini belirtti.

Ülkede güvenlik, ekonomi ve enerji alanlarında sorunların artmasının endişe verici olduğunu belirten Abubakar, 2023 seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Daha önce 2 kez devlet başkanlığı yarışına katılan Abubakar, 1999-2007 arasında iki dönem devlet başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.

AA / Adam Abu - Güncel

Nijerya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title