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Nijeryalı Kadın Peruk Ustası Helen Williams, En Geniş Peruk Yapma Rekorunu Kırdı

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Nijeryalı kadın peruk ustası Helen Williams, Guinness Dünya Rekorları tarafından 'en geniş peruk yapma' rekorunun sahibi ilan edildi. Williams, 3,65 metre genişliğindeki peruğu üreterek yeni bir rekora imza attı.

Guinness Dünya Rekorları (GWR), Nijeryalı kadın peruk ustası Helen Williams'ı "en geniş peruk yapma" rekorunun sahibi ilan etti.

GWR'den yapılan açıklamada, Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta yaşayan 31 yaşındaki Williams'ın 3,65 metre genişliğindeki peruğu üreterek yeni rekor kırdığı belirtildi.

Açıklamada, Williams'ın peruğu hazırlamak için 800'den fazla saç demeti kullandığı ve 2 bin 719 dolar harcadığı kaydedildi.

Williams'ın hazırladığı peruğun Mini Cooper uzunluğundan daha fazla olduğu belirtilen açıklamada, "Ölçek için, bir Mini Cooper 3,63 metre uzunluğundadır. Williams, şubat ayında çalışmaya başladı ve çalışmayı tamamlaması bir aydan biraz fazla sürdü." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'da bu alanda 8 yıldır profesyonel çalışan ve daha önce "en uzun peruk yapma" ve aynı zamanda 90 saç tokası ile "30 saniye içinde bir perukta en fazla saç tokası" rekorunu elinde bulunduran Williams, üçüncü kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kaynak: AA / Güncel

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