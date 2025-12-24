Nijerya'da yaşayan Umar Muhammed, güneş enerjili motosiklet üretiyor Açıklaması

Nijerya'da artan yakıt maliyetlerine ve ulaşım sorunlarına çözüm bulmak isteyen Umar Muhammed, tamamen kendi imkanlarıyla güneş enerjili motosiklet üretiyor.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde doğup büyüyen Muhammed, çocuk yaşlarda bisiklet tamiriyle başladığı üretim yolculuğunu, motosiklet tasarlayıp üretmeye kadar taşıdı.

Muhammed, AA muhabirine, üretmeye olan tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını belirterek, tarım alanında diploma sahibi olmasına rağmen mühendisliğe olan ilgisini kendi çabalarıyla geliştirdiğini anlattı.

Terör örgütü Boko Haram saldırılarının yoğunlaştığı dönemde Maiduguri'de bisikletlerin en önemli ulaşım aracı haline geldiğini vurgulayan Muhammed, bu durumun kendisini bisiklet tamiri ve üretimine yönelttiğini dile getirdi.

Muhammed, "O dönemde bisikletler çok pahalıydı, insanların ulaşıma ihtiyacı vardı. Ben de tamir etmeyi öğrendim, sonra yedek parçalardan bisiklet üretmeye başladım." diyerek, zamanla bisikletlere motor ekleme fikrinin doğduğunu söyledi.

Motorlu bisiklet yapım sürecinin zorluklarına değinen Muhammed, yaşadığı başarısızlıklarının kendisini durdurmadığını vurguladı.

"Şarj edilen bataryalar, motosiklete takılarak kullanılıyor"

Muhammed, artan petrol fiyatları nedeniyle güneş enerjisiyle çalışan motosikletler geliştirmeye yöneldiğini belirterek, "İlk denememde 8 motoru yaktım, 9'uncu denemede başardım, vazgeçmedim çünkü bu benim hayalimdi." dedi.

Geliştirdiği motosikletlerin üretilmiş araçlar olmadığını, mevcut motosikletlerin güneş enerjili sisteme dönüştürüldüğünü ifade eden Muhammed, şunları söyledi:

"Önce motosikleti, elektrikli sisteme uygun hale getiriyorum. Yakıtlı motor yerine elektrik motoru ve batarya sistemi yerleştiriyorum. Güneş panelleri motosikletin üzerinde bulunmuyor. Paneller sabit bir alanda kurulu ve bataryalar burada güneş enerjisiyle şarj ediliyor. Daha sonra şarj edilen bataryalar, motosiklete takılarak kullanılıyor."

Güneş enerjili motosikletlerin tam dolu bataryayla yaklaşık 25 ila 30 kilometre yol gidebildiğini aktaran Muhammed, bu özelliğin kullanıcılar için büyük ekonomik avantaj sağladığının altını çizdi.

"Her motosiklet yaklaşık bir haftada tamamlanıyor"

Muhammed, tasarladığı motosikletlerde yurt dışından hiçbir parça kullanmadığını, tüm malzemeleri Nijerya pazarından temin ettiğini söyledi.

"Tasarımları önce bilgisayarda çiziyorum, hataları düzelttikten sonra üretime geçiyorum. Her motosiklet yaklaşık bir haftada tamamlanıyor ve her biri kendine özgü bir tasarıma sahip." diyen Muhammed, motosikletlerin tasarımının uzaktan bile fark edildiğini belirtti.

Muhammed, bugüne kadar birçok kişi için özel motosikletler ürettiğini, kullanıcıların memnuniyetinin kendisini motive ettiğini dile getirdi. Muhammed, "Yakıt masrafı olmadığı için güneş enerjili motosikletlerime yoğun talep var. En büyük hedefim, yatırımcı desteğiyle üretimi büyütmek ve Nijerya'dan uluslararası pazarlara açılmak." ifadesini kullandı.

Ekonomik yetersizliklerin yaşadığı en büyük zorluklar arasında yer aldığını vurgulayan Muhammed, "Yeterli destek olursa çok daha fazlasını yapabilirim." dedi.