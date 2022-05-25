Nijeryalı Festus Okey'in gözaltında ölümüne ilişkin davada 4. kez karar verildi - Haberler

Nijeryalı Festus Okey'in, 15 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde öldürülmesine ilişkin davanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından üçüncü kez bozulmasının ardından yeniden görülen davada, mahkeme 4. kez verdiği kararda, sanık Cengiz Yıldız'ı "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Cengiz Yıldız, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen sanık Cengiz Yıldız, 15 yıldır bu olayın acısını ve kendisine hissettirdiklerini kimsenin düşünmediğini belirterek, "Suçsuzum, takdir mahkemenindir." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ın 20 Ağustos 2007 tarihinde maktul Festus Okey'in ölümüyle sonuçlanan olayda, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 Kasım 2021 tarihli kararında belirtilen gerekçeler ve tüm dosya ile yer alan kanıtlar kapsamında "taksirle öldürme" eyleminden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Sanık Yıldız'a "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

Mahkeme, sanığa başka indirim uygulamadı.

Davanın geçmişi

Kapatılan Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Nijeryalı Festus Okey'in, 20 Ağustos 2007'de gözaltında iken ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 ila 6 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

Davanın görüldüğü İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği kararda, polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usulden bozmuştu.

Daire, Festus Okey'in ailesinin avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, 5 Haziran 2014'te yapılan duruşmada, sanık Cengiz Yıldız'a 13 Aralık 2011'de "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararında direndiğini açıklamıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yeniden inceleyerek, ikinci kez bozulmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti yeniden yargılamada, dosyayı 5 Haziran 2014'te ikinci kez karara bağlamıştı. Eski kararında direnen heyet, Yıldız'ı bir kez daha "taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Mahkemenin eski kararında direnmesi nedeniyle dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmişti. Kurul, eksik incelemeyle hüküm kurulduğuna dikkati çekerek bu kararı yeniden bozmuştu.

Bozma kararının ardından 17 Mart 2021'deki duruşmada 3. kez karar veren mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız'ı bu kez "olası kastla öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak daha yüksek bir ceza olan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etmişti.

Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının itirazı üzerine bu kararın temyiz edildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği bu kararı bir kez daha bozmuştu.

Daire kararında, sanık Yıldız'ın "olası kast" ile değil, "bilinçli taksirle öldürmek" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtmişti.

Bozma kararında, "Sanık Cengiz Yıldız'ın silah emniyeti konusunda gerekli tedbirleri almadan, uyuşturucu madde bulundurma şüphelisi maktulün tek başına bulunduğu odaya girmesiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı, yaşanan olaya sebebiyet verdiği" bilgisini paylaşan daire, neticenin sanık tarafından öngörülmesinin mümkün olmaması nedeniyle "taksirle ölüme neden olmak" suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerektiğini bildirmişti.