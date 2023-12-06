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Nijeryalı Düzensiz Göçmenler Ülkelerine Geri Döndü

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Nijerya hükümeti, Libya'da yakalanan 145 Nijeryalı düzensiz göçmeni ülkeye getirdi. Göçmenler, Uluslararası Göç Örgütü'nün desteğiyle serbest bırakıldı ve rehabilitasyon sürecine alınacak.

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da yakalanan 145 Nijeryalı düzensiz göçmeni ülkeye getirdi.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle Libya'daki gözaltı merkezlerinden serbest bırakılan 145 Nijeryalı düzensiz göçmeni tahliye ettiğini belirtti.

Dönenlerin arasında 119 kadının bulunduğunu kaydeden Musa, bu çalışmaların, hükümetin hiçbir Nijerya vatandaşının yabancı bir ülkede acı çekmemesini sağlamaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Musa, dönenlerin rehabilitasyonlarını ve topluma güvenli bir şekilde yeniden entegrasyonlarını sağlayacak ilgili kurumlara sevk edileceğini aktardı.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü. Son olarak, 3 Kasım'da 160 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollanmıştı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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