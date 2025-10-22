Nijeryalı Akademisyenler Uyarı Grevini Askıya Aldı

Nijeryalı akademisyenler, yetersiz eğitim bütçesi ve düşük maaşlar nedeniyle başlattıkları uyarı grevini askıya aldı.

Üniversiteler Akademik Personel Sendikasından (ASUU) Chris Piwuna, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'da yapılan acil Ulusal Yürütme Konseyi (NEC) toplantısı sonrası uyarı grevinin askıya alındığını belirtti.

Piwuna, hükümetin 4 hafta içinde taleplerini karşılamaması durumunda sendikanın grevi tekrar başlatacağı uyarısında bulundu.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olması gerekçesiyle 12 Eylül'de iki haftalık grev başlatmıştı.

Hükümet, 13 Eylül'de greve giden akademisyenlere "iş yok, maaş yok" politikası uygulayacağını açıklamıştı.