Haberler

Nijeryalı Akademisyenler Uyarı Grevini Askıya Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijeryalı akademisyenler, yetersiz eğitim bütçesi ve düşük maaşlar nedeniyle başlattıkları uyarı grevini askıya aldı. Sendika, hükümetin taleplerini 4 hafta içinde karşılamaması durumunda grevi yeniden başlatacaklarını açıkladı.

Nijeryalı akademisyenler, yetersiz eğitim bütçesi ve düşük maaşlar nedeniyle başlattıkları uyarı grevini askıya aldı.

Üniversiteler Akademik Personel Sendikasından (ASUU) Chris Piwuna, yaptığı açıklamada, başkent Abuja'da yapılan acil Ulusal Yürütme Konseyi (NEC) toplantısı sonrası uyarı grevinin askıya alındığını belirtti.

Piwuna, hükümetin 4 hafta içinde taleplerini karşılamaması durumunda sendikanın grevi tekrar başlatacağı uyarısında bulundu.

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olması gerekçesiyle 12 Eylül'de iki haftalık grev başlatmıştı.

Hükümet, 13 Eylül'de greve giden akademisyenlere "iş yok, maaş yok" politikası uygulayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Galatasaray U19, Bodo/Glimt'i son anda devirdi

Prova yapıldı! İşte kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.