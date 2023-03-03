Nijerya Yüksek Mahkemesi, tedavülden kalkan banknotların yeniden kullanımına karar verdi Güncel Haberler Nijerya Yüksek Mahkemesi, ülkede 10 Şubat'ta tedavülden kalkan banknotların yeniden kullanımına karar verdi. Nijerya Yüksek Mahkemesi, ülkede 10 Şubat'ta tedavülden kalkan banknotların yeniden kullanımına karar verdi. Bazı valilerin eski paraların geçerlilik süresinin uzatılması için mahkemeye gitmesi üzerine 10 Şubat'ta tedavülden kalkan banknotların kullanım süresi aralık ayına uzatıldı. Yargıç John Okoro liderliğindeki yedi kişilik Yüksek Mahkeme heyeti, Nijerya hükümeti, Nijerya Merkez Bankası ve ticari bankaların 10 Şubat'ta yeni uygulamaya geçmesini engelleyen ihtiyati tedbir kararı verdi. Okoro, yaptığı açıklamada, ülkede tüm eski paraların aralık sonuna kadar geçerliliği olacağını belirtti. Ülkede güvenlik sorunları gerekçesiyle tasarlanan yeni banknotların 15 Aralık'tan itibaren piyasaya sürüleceği, eskilerinin ise 10 Şubat 2023'e kadar geçerli olacağı açıklanmıştı. Kaduna, Kogi ve Zamfara valileri, eski paraların geçerlilik süresini uzatmak için Yüksek Mahkeme'ye gitmişti. Valilerin mahkemeye gitmesi üzerinde Devlet Başkanı Muhammed Buhari, eski banknotlardan 200 nairanın (8,17 TL) 10 Nisan'a kadar yeni paralarla kullanımının devam edeceğini açıklamıştı. Kaynak: AA / Güncel Merkez Bankası Nijerya Aralık Güncel Haberler

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