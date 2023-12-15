Nijerya Yüksek Mahkemesi, Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılma talebini reddetti

Nijerya Yüksek Mahkemesi, Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün lideri Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılma talebini kabul etmedi. Mahkeme, Kanu'nun tutukluluk halinin ve davasının devamına karar verdi.

Nijerya Yüksek Mahkemesi, Ağustos 2021'den bu yana tutuklu yargılanan Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün elebaşı Nnamdi Kanu'nun serbest bırakılması kararını reddetti.

Başkent Abuja'daki Yüksek Mahkeme, hükümetin "Nijerya Temyiz Mahkemesi'nin Kanu'nun 'vatana ihanet ve terör' dahil 7 ayrı suçtan yargılandığı davanın serbest kalması" kararına itirazını kabul etti.

Mahkemenin 5 yargıcı tarafından oybirliğiyle alınan kararda, Temyiz Mahkemesi'nin Kanu hakkındaki suçlamaların düşürülerek serbest bırakılmasını talep edemeyeceği belirtilerek, Kanu'nun tutukluluk halinin ve davasının devamına karar verildi.

IPOB, ülkenin güney bölgesindeki eyaletlerde, Kanu'nun serbest bırakılmasına yönelik baskı oluşturmak amacıyla halkın, pazartesi günleri sokağa çıkmasını engelliyor.

Kanu, 15 suçtan yargılanıyordu

Igbo etnik grubu merkezli devlet kurmak isteyen IPOB'u 2012'de kuran Kanu, ilk defa 2015'te tutuklanmıştı.

Kanu, kefaletle serbest kaldıktan sonra tutuksuz yargılanırken 2017'de eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında IPOB, Nijerya devleti tarafından Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan edilmişti.

Nnamdi Kanu'nun 27 Haziran 2021'de Kenya'da yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Terörizm ve vatana ihanet gibi 15 ayrı suçtan yargılanan Kanu hakkındaki 8 suç, Nisan 2022'de Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Binta Nyako tarafından düşürülmüştü.

Temyiz Mahkemesi de 13 Ekim 2022'de Kanu'ya yönelik 7 suçlamanın ve davanın düşürülerek serbest bırakılmasını talep etmiş, hükümet davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.