Nijerya, yerinden edilmiş 3,2 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da yerinden edilmiş 3,2 milyon kişinin bulunduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Nijerya Temsilcisi John McKissick, Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Nijerya'daki yerinden edilmiş kişi sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

McKissick, Nijerya'nın yerinden edilmiş 3,2 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını belirterek, bunun 82 bininin mülteci olduğunu söyledi.

Ülkedeki mültecilerin 34 ülkeden geldiğine ve bunların yüzde 94'ünün Kamerunlu olduğuna işaret eden McKissick, "Nijerya'da 25 eyalette güzel şekilde ağırlanıyorlar ve yerleştikleri topluluklardaki okullara, birinci basamak sağlık tesislerine, mesleki ve diğer geçim fırsatlarına erişebiliyorlar." dedi.

McKissick, dünyada yerinden edilmiş 100 milyondan fazla kişi bulunduğunu ifade ederek, tüm mültecilerin, kim olduklarına ve nereden geldiklerine bakılmaksızın güvenlik aramasına izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.