Nijerya ve Japonya Terörizmle Mücadele ve Ekonomik İlişkilerde İşbirliği Yapacak

Nijerya ve Japonya, Sahel bölgesinde terörizm ve diğer güvenlik sorunlarının sona erdirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, Afrika turu kapsamında geldiği Abuja'da Nijeryalı mevkidaşı Yusuf Tuggar ile bir araya geldi.

Nijerya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tuggar, Kamikava ile görüşmesinde güvenlik sorunları dahil çeşitli konuları ele aldıklarını belirtti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram meselesinin yanı sıra Sahel bölgesindeki terörizm ve istikrarsızlığın temel nedenlerini ele almak üzere Japonya ile işbirliği yapacaklarını aktaran Tuggar, "Tüm paydaşların bölgedeki çirkin terörizm tehdidiyle mücadeleye yönelik çabalarını artırmalarının hayati önem taşıdığı konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Nijerya ve Japonya, ikili ekonomik ilişkileri geliştirecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre iki bakan, görüşmede Japonya- Nijerya ekonomik ilişkilerinin gelecek dönemde geliştirilmesi için mutabakata vardı.

Kamikava, Nijerya'daki görüşmesiyle ilgili değerlendirmesinde, iki ülke arasında gıda güvenliği ve sağlık alanlarında yeni kalkınma işbirliklerine yönelik "verimli bir döngü" hedefleyeceklerini kaydetti.

Gezisi kapsamında "büyüme potansiyeliyle dolu Nijerya'nın dinamizmini deneyimlediğini" bildiren Kamikava, ülkesi Japonya'nın Nijerya'daki girişim şirketlerinin faaliyetleri için işbirliği fırsatları sunacağını aktardı.

Japon bakan, "Her iki ülke ekonomisinin birlikte büyüyebileceği bir ortamda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamik bir şekilde güçlenmesinden" memnuniyet duyacağını söyledi.

Bakanlar, ağustosta Japonya'nın ev sahipliği yapacağı "9. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı" (TICAD) marjında iki ülke ilişkilerinin geniş yelpazede geliştirilmesinde anlaştı.

TICAD

Tokyo'nun doğusundaki Yokohama'nın 4. kez ev sahipliği yapacağı konferansa Afrika ülkelerinden hükümet yetkilileri ile iş dünyası temsilcilerinin katılması planlanıyor.

Konferansta Afrika Kalkınma Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşların temsil edilmesi bekleniyor.

İlk olarak 1993'te düzenlenen konferansın 8'incisi Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta organize edilmişti.