Nijerya ve Danimarka Arasında Dijital Dönüşüm Anlaşması

Güncelleme:
Nijya hükümeti, dijital dönüşüm ve inovasyon konularında işbirliğini güçlendirmek amacıyla Danimarka ile anlaşma imzaladı. İki ülke yetkilileri, anlaşmanın yeni bir işbirliği dönemi başlattığını vurguladı.

Nijerya hükümeti, dijital dönüşüm ve inovasyon alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla Danimarka ile anlaşma imzaladı.

İletişim, İnovasyon ve Dijital Ekonomi Bakanı Dr. Bosun Tijani ile Danimarka Dışişleri Bakanlığı Ticaret ve Yatırım Devlet Sekreteri Lina Gandiese Hansen, Lagos'ta düzenlenen konferansta bir araya geldi.

Tijani ve Hansen, dijital dönüşüm ve inovasyon alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı.

İmza töreninde konuşan Tijani, anlaşmanın iki ülke arasındaki işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Hansen ise her iki ülkenin de teknoloji, dijitalleşme ve inovasyonu ilerletme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
