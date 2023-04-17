Nijerya ve Çad liderleri, Sudan'daki çatışmanın taraflarına itidal çağrısı yaptı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Çadlı mevkidaşı Muhammed İdris Debi Itno, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları kınayarak, taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Çadlı mevkidaşı Muhammed İdris Debi Itno, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaları kınayarak, taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari ve Itno, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir araya geldi.

İki lider, Sudan'da yaşanan "talihsiz" durumu gözden geçirerek tüm komşu ülkeleri ve uluslararası toplumu savaşan tarafları çatışmayı durdurmaya ve müzakere etmeye iknaya çağırdı.

Sudan'daki durumun "talihsiz" olduğuna işaret eden Buhari, Sudan'ın geçmişte yaşadıklarından sonra barışı hak ettiğini söyledi.

Buhari, Çad liderini Sudan'daki taraftarların barış içinde yaşamaları için gösterdiği çabalardan dolayı takdir ederek, "Ancak denemeye devam etmelisiniz." diye konuştu.

Çad Devlet Başkanı Itno, Sudan'daki durumun endişe verici olduğunu kaydederek, "Ne yazık ki durdurulmadığı takdirde komşu ülkeler üzerinde ciddi yansımaları olacak." ifadesini kullandı.

Itno, her iki tarafların liderleriyle de konuştuğunu ve herkesin çaba göstermesi halinde durumun sakinleşeceğini kaydetti.

Nijerya'da 29 Mayıs'ta koltuğunu devretmeye hazırlanan Buhari, son resmi ziyareti kapsamında, Itno ise umre yapmak için Suudi Arabistan'da bulunuyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.