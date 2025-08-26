Nijerya ve Brezilya Ekonomik İlişkilerini Güçlendirmek İçin Anlaştı

Nijerya ile Brezilya, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için 5 alanda mutabakata vardı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın daveti üzerine başkent Brasilia'yı ziyaret etti.

Tinubu'nun ziyareti sırasında iki ülke arasında ticaret, diplomasi, bilim, havacılık ve finans alanlarındaki işbirliğini güçlendirmek üzere 5 mutabakat zaptı imzalandı.

Devlet Başkanı Tinubu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek, ekonomik ilişkilerin somut işbirlikleriyle derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tinubu, "Afrika yeni sınırdır. Teknoloji transferi, yenilenebilir enerji, gıda güvenliği ve üretim alanlarında Brezilya ile işbirliğine hazırız." ifadelerini kullandı.